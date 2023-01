Da Cervia al Camp Nou: il giovane calciatore romagnolo selezionato per il torneo del Barcellona

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato il giovanissimo Alessandro Gaeta, calciatore in erba selezionato nel Team Italia under 12, che sarà impegnato nella decima edizione della prestigiosa “Barça Academy World Cup 2023”, che si svolgerà nella settimana di Pasqua a Barcellona, in Spagna. Le partite si giocheranno a La Masia e nei campi sede della Barça Academy Barcelona. La cerimonia di apertura è prevista all’interno del Camp Nou, la casa del FC Barcelona.

Alessandro Gaeta, classe 2011, centrocampista attualmente in forza allo Junior Cervia, è stato selezionato insieme ad altri ragazzi provenienti da città italiane per difendere il tricolore nell’unico torneo internazionale organizzato dal Barcellona, con oltre 200 squadre e 2000 ragazzi provenienti da tutte le Academy del Barça nel mondo. L’atleta cervese frequenta la prima media, gioca a calcio da quando aveva 5 anni e si allena 4 giorni alla settimana.

Alessandro martedì in Municipio era accompagnato dalla famiglia e da Paolo Rossi, Responsabile del settore giovanile dello Junior Cervia e allenatore del giovane calciatore. Il sindaco ha espresso ad Alessandro l’apprezzamento dell’intera città per il risultato conseguito, augurandogli una vita ricca di successi personali e sportivi.