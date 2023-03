Promozione, il Cervia impatta con la Due Emme nel recupero giocato a Meldola

Al Pantieri di Meldola finisce in pareggio con un gol a testa tra Due Emme e Cervia. Nel recupero del girone E di Promozione, i gialloblù passano al 13' con un gol di Muccioli di testa su calcio d'angolo. 3' dopo però il difensore perde un pallone in area e consente alla Due Emme di pareggiare con Canali. Cervia che spinge alla ricerca del vantaggio ma non riesce a concretizzare le occasioni create, e deve accontentarsi di un punto utile per la corsa alla salvezza. Domenica al Todoli arriverà il Sant'Ermete.