Promozione, il Cervia trova la terza vittoria consecutiva al 91' contro il Riolo Terme

Resilienza e pazienza. Le due armi del Cervia per poter battere il Riolo Terme (1-0). Una gara dominata sul piano del gioco, ma contro una squadra in lotta per la salvezza non è mai facile. I gialloblù hanno saputo aspettare ed al 91′ hanno trovato con Muccioli il gol dei tre punti che vale la terza vittoria di fila.

La partita

Nel primo tempo il Cervia si fa vedere al quarto d’ora con la punizione di Cialotti alta sulla traversa. I gialloblù creano gioco e alla mezz’ora una bella azione corale mette Mancini in condizione di tirare, ma la palla è out. Al 35′ ci prova Brunetti, ma la sfera finisce fuori.

Attaccano i ragazzi di Buonocore che premono fin dalle prime fasi di gioco della ripresa. Al 75′ azione perfetta di Alberani, ma Lago non finalizza. Poco dopo ancora Lago ci prova, ma la palla è out. Il Cervia vuole il successo e il gol arriva al 91′ con Muccioli che risolve una mischia con un colpo di testa.

Tabellino

CERVIA: Calderoni, Ceccarelli, Merloni, Cialotti, Meoni, Vitali, Brunetti, Mancini, Muccioli, Alberani, Primitivi A disp: Braggion, Zattini, Candoli, Lago, Di Gilio, Montalti, Alvisi, Novelli, Godoli All Buonocore

RIOLO TERME: Bombardini, Visani, Venturi, El Ghazali, Greco, Caroli, Sartoni, Mouharrar, Maranini, Errani, Barlotti A disp: Tonini, Penazzi, Casadio, Mouharrar, Topi, Taamallah, Spada, Bandini

Marcatori: 91′ Muccioli

Ammoniti: Merloni, Primitivi, Di Gilio, El Ghazali, Caroli