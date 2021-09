Calcio femminile, prima sconfitta in campionato per il Ravenna

Dopo il pareggio di Brescia e la vittoria contro il San Marino, arriva la prima sconfitta in campionato per il Ravenna Women. Le giallorosse cadono 3-2 in trasferta contro il Cittadella, e proveranno il riscatto nel prossimo incontro a Cortefranca.

La partita

Ravenna in parziale confusione nel primo tempo con un Cittadella che si dimostra più volenteroso e affamato. Già al 9’ va sotto sugli sviluppi di un calcio d‘angolo che Zorzan di rapina batte a Vicenzi. Al 20’ errore del portiere giallorosso sulla punizione di Peruzzo. Portiere ancora sfortunato protagonista su uno scambio a metà campo con Greppi: errore nel rinvio e fallo da ultimo uomo sull’attaccante veneto. Espulsione al 27’ di Vicenzi per fallo da ultimo uomo. Al suo posto debutta Serafino che si mette in evidenza a metà secondo tempo parando un rigore tirato da Vecchione. Nessun segnale positivo da parte delle romagnole, Cittadella che governa ma su una disattenzione trova lesta Giovagnoli che di testa supera il portiere.



Alcuni cambi nel secondo tempo danno speranza al Ravenna ma il copione non cambia, con il team che subisce e non riparte. Neanche il rigore parato da Serafino su Vecchione cambia le sorti del match. Ancora virtualmente aperta la partita viene chiusa da Meggiolaro in mischia. Ravenna ha la palla del 3-3 al 94’ con Di Stefano che spara fuori. Sarebbe stata una beffa.



Cittadella - Ravenna: 3 - 2



Centro Sportivo Tombolo - Padova

Reti: 8’ pt Zorzan, 20’ pt Peruzzo (C), 43’ pt Giovagnoli (R), 31’ st Meggiolaro (C), 47’ st Burbassi (R)



RAVENNA WOMEN F.C.

Greppi, Barbaresi, Cimatti (31’ pt Serafino), Boldrini (29’ st Ligi), Burbassi, Capucci, Poli (29’ st Distefano), Morucci (21’ st Benedetti), Giovagnoli, Raggi, Vicenzi



A disposizione: Giachetto, Battaglioli, Melis, Piccini

All. Andrea Camanzi





CITTADELLA WOMEN

Toniolo, Peressotti, Peruzzo, Masu (43’ st Meneghetti), Domi, Zorzan (27’ st Meggiolaro, 35’ st Begal), Fracaros, Ponte, Corazzi, Vecchione (43’ st Pizzolato), Ripamonti



A disposizione: La Rocca, Simeoni, Novelli, Zanni, Repetti

All. Salvatore Colantuono



Arbitro: Leonardo Leorsini (Sez. di Terni)

Assistenti: Andrea Perali (Sez. di Chiari) - Lorenzo Riganò (Sez. di Chiari)



Ammonite/i: Domi (C), Greppi (R), Capucci (R), Camanzi (R)

Espulse: Vicenzi (R)