Sanpaimola, mister Orecchia: "L'importante sarà partire bene"

Tutto pronto per l’inizio della stagione di Eccellenza 2022/2023 del Sanpaimola. Nuovo mister, Andrea Orecchia, squadra rinnovata ampiamente e obiettivi da plasmare una volta impattato il nuovo girone. Il Sanpaimola è stato inserito nel girone B in una stagione che vede al via un raggruppamento in meno rispetto alla scorsa stagione, ma con l’incognita dei due gironi da 20 squadre cadauno.

Mister Andrea Orecchia sottolinea come “sia un girone anomalo per via delle 20 squadre che, tra l’altro, spaziano da San Marino e Cattolica fino alla zona di Bologna con pure Società di un blasone importante. Sono convinto che sarà un campionato molto bello, entusiasmante ed avvincente, ma, al tempo stesso, molto impegnativo perchè non si è abituati a giocare ben 38 partite ufficiali in una stagione, soprattutto dopo gli ultimi anni con tutte le vicissitudini che ben conosciamo. I giocatori, nelle ultime stagioni, non sono più abituati fisicamente e mentalmente ad affrontare tutte queste partite e dovranno calarsi velocemente nella nuova realtà”.

La formula della nuova stagione prevede che la 1^ classificata al termine della regular season sarà promossa direttamente in Serie D, mentre la 2^ dovrà affrontare i playoff per guadagnarsi il passaggio di categoria. Estremamente complicata, invece, la situazione della “zona rossa” in fondo alla classifica, dove le ultime 3 squadre retrocederanno in Promozione, mentre le successive 4 formazioni in graduatoria si sfideranno ad incrocio per evitare le ultime 2 retrocessioni.

“Chi avrà equilibrio mentale e fisico, solidità ed una vera identità” conclude mister Orecchia “potrà fare un buon campionato. Con le 5 retrocessioni, tantissime squadre verranno coinvolte nella bagarre della salvezza ed ogni partita avrà un peso rilevante. Per quanto riguarda il Sanpaimola, l’importante sarà partire bene, per poi poter continuare a lavorare in maniera positiva e concreta”.

Prima gara ufficiale del Sanpaimola, in trasferta a Cesena, contro il Diegaro, domenica 28 agosto 2022, alle ore 16,30.

Il calendario

Questo il calendario ufficiale del Sanpaimola 2022/2023:

28/08/2022 16:30 Diegaro-Sanpaimola

04/09/2022 15:30 Sanpaimola-Granamica

11/09/2022 15:30 Cava Ronco-Sanpaimola

18/09/2022 15:30 Sanpaimola-Progresso

25/09/2022 15:30 Sanpaimola-Comacchiese

02/10/2022 15:30 Classe-Sanpaimola

09/10/2022 15:30 Sanpaimola-Pietracuta

16/10/2022 15:30 Russi-Sanpaimola

19/10/2022 20:30 Sanpaimola-Bentivoglio

23/10/2022 15:30 Medicina Fossatone-Sanpaimola

30/10/2022 14:30 Sanpaimola-Valsanterno

02/11/2022 20:30 Savignanese-Sanpaimola

06/11/2022 14:30 Sanpaimola-Coriano

13/11/2022 14:30 Del Duca Grama-Sanpaimola

20/11/2022 14:30 Sanpaimola-Masi Torello

27/11/2022 14:30 Cattolica-Sanpaimola

04/12/2022 14:30 Sanpaimola-Castenaso

08/12/2022 14:30 San Marino-Sanpaimola

11/12/2022 14:30 Sanpaimola-Sant'Agostino

18/12/2022 14:30 Sanpaimola-Diegaro

08/01/2023 14:30 Granamica-Sanpaimola

15/01/2023 14:30 Sanpaimola-Cava Ronco

22/01/2023 14:30 Progresso-Sanpaimola

29/01/2023 14:30 Comacchiese-Sanpaimola

05/02/2023 14:30 Sanpaimola-Classe

12/02/2023 14:30 Pietracuta-Sanpaimola

19/02/2023 14:30 Sanpaimola-Russi

26/02/2023 14:30 Bentivoglio-Sanpaimola

05/03/2023 14:30 Sanpaimola-Medicina Fossatone

12/03/2023 14:30 Valsanterno-Sanpaimola

15/03/2023 20:30 Sanpaimola-Savignanese

19/03/2023 15:30 Coriano-Sanpaimola

26/03/2023 15:30 Sanpaimola-Del Duca Grama

29/03/2023 20:30 Masi Torello-Sanpaimola

02/04/2023 15:30 Sanpaimola-Cattolica

16/04/2023 15:30 Castenaso-Sanpaimola

30/04/2023 15:30 Sanpaimola-San Marino

07/05/2023 16:30 Sant'Agostino-Sanpaimola