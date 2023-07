Tante conferme e addii per il Faenza calcio: salutano i fratelli Lanzoni

Sette nuovi arrivi, tra cui due ritorni per il Faenza calcio, anzi otto con l’allenatore Agostino Vezzoli, pure lui di rientro. Gli ultimi due rinforzi sono stati il centrocampista Manuel Prati e l’esterno Stefano Marocchi. In attesa dell’arrivo di un portiere e di completare lo staff tecnico, il Faenza calcio ufficializza i rinnovi. Il primo non poteva che essere quello del pilastro biancoazzurro, Luca Gabrielli, il centrale difensivo al quinto anno a Faenza dove supererà le 100 presenze (è a quota 98). A lui il compito di guidare il gruppo e favorire l’inserimento dei nuovi accanto ai diversi confermati. Per cominciare i giovani, ma collaudati ventitreenni Riccardo Ravagli portiere, Shain Karaj difensore e Federico Bertoni, centrocampista. Poi i più giovani: i difensori Giuseppe De Marco, Matteo Navarro e Tommaso Morganti, gli esterni Luca Savorani e Luca Tuzio, i centrocampisti Andrea Costa ed Enrico Ceroni, l’attaccante Riccardo Bagnolini.

Il vice capitano Alessandro Albonetti dopo sei anni con la maglia biancoazzurra, interrompe l’attività agonistica e come lui Francesco Lanzoni, sempre manfredo dal settore giovanile a parte una stagione, che si prende una pausa, Lasciano il biancoazzurro il talentuoso trequartista Giacomo Lanzoni (diciotto gol nell’ultimo torneo) che passa in prestito al Medicina in Eccellenza, mentre il fratello più giovane Pietro, attaccante, raggiunge in Promozione al Solarolo l’ex mister Fulvio Assirelli come il portiere e il centrocampista della Under 19, Pier Nicola Luce e il centrocampista Giacomo Errani.

Il difensore Matteo Venturelli ha scelto di giocare al San Rocco, in II Categoria, per meglio gestire gli impegni di lavoro, mentre l’ex capitano Nicola Missiroli proseguirà gli studi post universitari a Madrid. Il giovane centrocampista Nicolò Betti giocherà in altra squadra in Promozione, mentre l’esperto attaccante Alessio Ambrogetti si è accordato con il Predappio, formazione di Prima Categoria. "A tutti va il grazie del Faenza calcio per l’impegno profuso in questi anni e un sincero “in bocca al lupo” per il proseguimento della carriera sportiva" scrive la società.