Coppa Italia Promozione, avanza il Faenza: Atletico Castenaso battuto di misura

Un bel Faenza, tonico e in palla, supera 1-0 il coriaceo Atletico Castenaso e approda ai quarti di finale della Coppa Italia. La gara è stata ben giocata dalle due squadre, con il Faenza più deciso a costruire. Il primo tiro verso la porta biancoazzurra è al 12’ di Pappalardo che dalla distanza conclude alto. La risposta del Faenza è di Prati che indirizza un pericoloso spiovente in area dove Avino esce e respinge allontanando il pallone. Il duello si ripete al 20’ quando la botta di Prati dalla distanza è deviata in bello stile da Avino. Il Faenza accentua il pressing e cerca il contropiede per liberare la velocità dei suoi attaccanti, ma è su calcio d’angolo che Karaj si inserisce e di testa spedisce il pallone di poco a lato. Sul finire del tempo l’ex Tosi cerca la porta su assist di Di Salvo, ma apre troppo il sinistro e la sfera si perde sul fondo.

La ripresa inizia con un Faenza lanciato a mille che trova al primo minuto il vantaggio. Su rilancio della difesa, Gjordumi imbecca con una efficace verticalizzazione Lucarelli che in velocità sfugge al marcatore, evita il portiere Avino in disperata uscita e deposita il pallone in fondo al sacco. 1-0 Passano tre minuti e il Faenza sfiora il raddoppio con un gran tiro di Tuzio che dal limite colpisce il palo a portiere battuto. Dopo altri tre minuti è Lucarelli ad andarsene ancora in contropiede e concludere sulla traversa. Pur non avendo rimpinguato il punteggio, il Faenza sigilla il vantaggio con una gara accorta che non rinuncia alle ripartenze e concede poco all’Atletico Castenaso che ci prova sugli sviluppi di qualche calcio piazzato, ma senza creare mai problemi a Ravagli, bravo in un paio di circostanze a respingere. Il Faenza tornerà domenica 3 dicembre (ore 14.30) allo stadio “Bruno Neri” per affrontare il Del Duca Grama nella partita del campionato di Promozione.

Tabellino

Faenza-Atletico Castenaso 1-0

Faenza: Ravagli, De Marco, Gimelli (47’ st Albonetti), Gabrielli, Karaj, Tuzio (31’ st Emiliani), Marocchi (24’ st Caroli), Bertoni (29’ pt Pezzi), Lucarelli (43’ st Cavolini), Gjordumi. A disp.: Bertini, Brusi, Manaresi, Zani. All.: Vezzoli

Atletico Castenaso: Avino, Negrini, Ghirardini, Pappalardo, Meacci, F. Mazzoni, Maddaloni, Macaluso (10’ st Vinjolli), Tosi, Bolelli (15’ st Boni), Di Salvo. A disp.: Musiani, Carlotti, Napolitano, Arcesilai, Baietti. All.: G. Mazzoni

Arbitro: Stano di Modena- assistenti Proetto di Cesena e Tumidei di Forlì

Rete: 1’ st Lucarelli

Ammoniti: Gjordumi; Negrini, Ghirardini, Macaluso

Angoli: 7-4

Recupero: 0’ – 5’