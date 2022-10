Calcio, il Ravenna ribalta il risultato nel secondo tempo di Crema e ritrova la vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Crema

Il Ravenna espugna il Voltini di Crema 2-1 e ritrova la vittoria. I giallorossi fanno la partita e costruscono palle gol, ma alla prima sbavatura difensiva sugli sviluppi di un corner passano i padroni di casa con il colpo di testa di Recino. Al 55' pareggia i conti Rivi, che insacca su cross di Grazioli, e cinque minuti dopo Lussignoli con un imperioso stacco su corner dalla sinistra ribalta l'iniziale svantaggio. Dopo ben tre pareggi consecutivi gli uomini di Serpini muovono la classifica e si portano a quota 9, al settimo posto in compagnia del Prato. Nel turno infrasettimanale di mercoledì, alle ore 15, il Ravenna ospiterà la capolista Giana Erminio, con 16 puntii in classifica e reduce dall'ampia vittoria per 6-1 contro il Sant'Angelo.