Da una foto nasce la rimpatriata: la Juniores dell'Alfonsine si ritrova 25 anni dopo

È bastata una semplice foto del 1998 a far nascere lidea di ritrovarsi dopo ben 25 anni. Dopo la pausa forzata del covid, Il tutto ha iniziato a prendere forma col passaparola, aiutati dai social e sabato 4 febbraio scorso è stata la data scelta, compatibilmente agli impegni di tutti gli ex calciatori. Ritrovarsi e far festa, ricordando gli anni felici, ricchi di partite, allenamenti, semplici parole e momenti di amicizia, aneddoti indimenticabili per la simpatia, il tutto condito dai colori bianco azzurro dell' Alfonsine calcio.

Nonostante ognuno di noi abbia intrapreso la propria strada e di alcuni si fossero persi i contatti, ci si è resi conto che ci sono ancora molte cose di cui parlare, ridere e che ci sarà sempre qualcosa che ci unisce. Di tutta la squadra, 14 sono riusciti ad essere presenti al ristorante "le tradizioni di Nick" di Alfonsine, ma gli assenti sono stati continuamente ricordati, atteggiamento proprio dello spirito di appartenenza ad un team.

Tra tutti i riconoscimenti ottenuti negli anni di militanza, quello che ci ha resi più fieri è il premio ottenuto per la disciplina, rispettosi delle regole e degli altri in campo, lasciando la goliardia all'esterno. Evento riuscito alla grande, che si è deciso di ripetere, concluso con la classica foto di rito, cercando di rispettare quanto possibile le posizioni della foto del '98.

Il confronto "ieri" e "oggi"