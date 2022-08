Finisce 1-1 tra Del Duca e Rimini Primavera. Ragazzini: "Ottimi in attacco, meno bene la difesa"

Finisce 1-1 la prima amichevole giocata dalla Del Duca Grama che allo “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna ha incontrato la formazione Primavera del Rimini. Un test importante per il tecnico Emiliano Ragazzini, arrivato quest’anno sulla panchina biancazzurra.

Il gol dei padroni di casa è arrivato al 35’ del primo tempo, firmato da Borgini su assist di Pregnolato. Il pareggio porta invece la firma di Zanni, che al 66’ ha battuto il portiere Casadei. Una partita dai due volti, in quanto nella ripresa il mister ha schierato i ragazzi più giovani e la differenza si è vista, come è normale che sia. Molti anche i tifosi che hanno voluto essere presenti al debutto della loro squadra del cuore, che si presenta molto rinnovata rispetto alla passata stagione.

Al termine mister Ragazzini è soddisfatto, quantomeno perché questa prima partita ufficiale gli ha dato le indicazioni che si aspettava. “Indicazioni positive e un po’ meno – commenta a fine gara –. Nel primo tempo ho visto ottime cose in attacco, dove abbiamo costruito molto. Questo significa che nella fase propositiva del gioco stiamo ingranando, anche se servirebbero maggiore calma e lucidità. Ma è normale, visto che i ragazzi hanno alle spalle solo due settimane di allenamenti. Della difesa, invece, sono meno contento, in quanto abbiamo concesso un po’ troppo ai nostri avversari, per cui nei prossimi giorni dovremo lavorare di più sui movimenti di questo reparto”.