Calcio femminile, le Romagna Women stravincono anche in casa

Quella del 26 settembre 2021 è a suo modo una data storica per le Romagna Women, che coincide con l'esordio assoluto nella loro casa, il centro sportivo di Montaletto di Cervia. Per questa seconda giornata del calcio femminile nel campionato di eccellenza le Romagna Women hanno affrontato la formazione dell'Osteria Grande. Romagna Women che scendono in campo per nove undicesimi con la stessa formazione vittoriosa nella prima stagionale.

Al fischio d'inizio del signor Ravaioli si scatena un autentico acquazzone accompagnato da forti raffiche di vento, condizioni metereologiche che non hanno fermato le gialloblù da subito padrone del gioco. Già al 12° i padroni di casa in vantaggio con Muratori su azione susseguente a calcio d'angolo. Il vantaggio delle padrone di casa non piegava la voglia di riportarsi in avanti delle emiliane che complice un errato disimpegno della retroguardia romagnola trovavano il pareggio su calcio di rigore realizzato da Alemanno al 20° minuto. Il pareggio subito ha però il potere di scuotere le Romagna Women che nei 15 minuti finali della prima frazione di gioco hanno preso il largo con Messi al 30° con un gran tiro da fuori area. Al 42° ci ha pensato Severi direttamente da calcio di punizione (secondo centro consecutivo) a portare il risultato su un binario certamente più favorevole. Nei minuti conclusivi della prima frazione di gioco Rotondo e Zani fissano il risultato sul 5-1.

Nella ripresa Zani al 51°, 71° e al 85° con una tripletta fissa il risultato sul 8-1 finale. Nel secondo tempo la squadra gialloblù ha continuato a cercare di creare gioco per quanto fosse possibile per le avverse condizioni atmosferiche anche se c'è da dire che la pioggia ha concesso una pausa nel corso della ripresa. Al tramonto della frazione hanno avuto l'occasione di esordire in prima squadra altre due delle giovani che sono stabilmente aggregate alla formazione maggiore, è stata la volta di Mazzi e Rossi che bene si sono comportate al loro ingresso in campo.

Nella prossima gornata le Romagna Women saranno impegnate a Modena per l'incontro valido per la terza giornata, sicuramente il livello si alza ulteriormente e servirà la massima attenzione e concentrazione per continuare con la striscia di risultati positivi. In settimana ci sarà modo di lavorare su molti aspetti che i due risultati roboanti hanno in qualche modo mascherato. Importante sarà continuare a lavorare come fossimo sempre al debutto, archiviando in fretta gli elogi ricevuti.