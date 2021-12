Faenza calcio, capitan Missiroli torna per un mese. Partono in prestito Fossi e Ragazzini

Novità in rosa per il Faenza calcio, impegnato nel girone E del campionato di Promozione Emilia-Romagna. Nei giorni scorsi la squadra biancoazzurra ha ritrovato il centrocampista e capitano Nicola Missiroli, classe 1998, che era stato tesserato in estate per il suo quinto anno in biancoazzurro, salvo poi salutare il gruppo dopo aver vinto una borsa di studio di 18 mesi per frequentare un corso da studente atleta al college di Charlotte, città del North Carolina negli Stati Uniti, con la possibilità di proseguire come calciatore.

La sosta di un mese dagli impegni di studio e sportivi, ha riportato Missiroli in Italia fino a metà gennaio e il 23enne giocatore manfredo è andato in panchina ed entrato in campo contro il Mesola domenica scorsa collezionando così la presenza numero 91 in biancoazzurro. Hanno invece lasciato la squadra per trovare più minutaggio i 19 enni Mbappe Fossi, attaccante e Nicholas Ragazzini, che sono passati, in prestito, al Modigliana, ambiziosa compagine di Seconda Categoria, attualmente al terzo posto in classifica.