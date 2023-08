Eccellenza, buon test a Forlì per il Sanpaimola nonostante il ko

Buona uscita del Sanpaimola che prosegue il proprio cammino di crescita attraverso allenamenti congiunti contro formazioni di serie D. Al Morgagni di Forlì passano 3-1 i biancorossi padroni di casa che, comunque, faticano a superare i ragazzi di mister Andrea Orecchia. Partita giocata a ritmo piuttosto alto, con diverse occasioni da rete, con i padroni di casa che sbloccano il risultato con un’invenzione di bomber Calì al 20’. Pochi minuti dopo è il portiere ospite Mordenti (ancora tra i migliori in campo) a salire in cattedra respingendo un calcio di rigore dei forlivesi. All’intervallo ci si arriva sull’1-0 per i locali.

Ad inizio ripresa, Turrini guadagna velocità sfruttando una palla in profondità e piazza un assist arretrato in piena area di rigore per l’accorrente Matteo Derjai che non fallisce l’occasione, infilando la palla nell’angolino basso per il pareggio 1-1. Il tutto, in mezzo, addirittura, a 10 avversari in area. E’ anche il momento del vortice di sostituzioni, con il Sanpaimola che sostituisce sostanzialmente tutti i giocatori in campo, portiere compreso. Il ritmo resta gradevole e si annotano ancora un paio di occasioni da ambo i lati. Attorno alla mezzora è Persichini a timbrare il cartellino con una doppietta che fissa il punteggio sul definitivo 3-1.

Al momento, le prossime amichevoli fissate sono in trasferta contro l’Imolese, neo-retrocessa in serie D dopo anni al piano di sopra, giovedì 17 agosto e sabato 19 agosto a Cervia contro il Del Duca Grama. Ultimo test match, a San Patrizio, contro il Corticella Juniores mercoledì 23 agosto. Poi si farà sul serio con la trasferta a Massa Lombarda per il primo turno di Coppa Italia, domenica 27 agosto.