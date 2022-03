'I tanti colori della solidarietà', l'iniziativa solidale del Ravenna Women

La solidarietà è indispensabile per una maggiore consapevolezza di chi può rinascere anche grazie alla comunità. In questa chiave va letta l’iniziativa solidale avviata dal Ravenna Women in collaborazione con l'azienda vinicola "Podere La Berta" che conquista l’Unione Italiana Ciechi (sede di Ravenna). E’stata la volta del colore blu nelle divise delle leonesse, primo passo programmato all’interno dell’iniziativa segno tangibile che le due realtà offrono al territorio.

Guido Gnani, consigliere dell’associazione, con il suo intervento ha sottolineato come lo sport sia una componente fondamentale nella vita delle persone e come la disabilità in molti casi possa essere sorpassata grazie alla determinazione e alla fiducia in sé stessi, che si sviluppa anche grazie allo sport. Il consigliere ha infatti raccontato dei diversi sport che componenti dell’associazione hanno svolto nel corso degli anni, dal podismo al tennis tavolo, dallo sci al calcio a 5, in cui ad esempio “si gioca con un pallone sonoro e solo il portiere vedente che guida i suoi compagni”.

Racconti che hanno lasciato il segno nel cuore delle atlete e che sono stati importante spunto di riflessione. Una bella scoperta che il Ravenna Women si augura di fare ancora con tante altre associazioni del territorio, perché il confronto fra realtà diverse arricchisce sempre.