Calcio, il Faenza rimpolpa il centrocampo tesserando Manuel Prati

Un’altra novità per il Faenza calcio che ha scelto un giocatore di categoria superiore come Manuel Prati per occupare un ruolo nevralgico. Centrocampista centrale o play, può essere impiegato come mezzala. Dotato di buona tecnica individuale, Prati avrà il compito di garantire fisicità, ordine e ritmo al reparto centrale biancoazzurro di mister Agostino Vezzoli, ma anche esperienza e mentalità vincente visto che è reduce dal trionfo con il Massa Lombarda. “Faenza è una piazza importante che dobbiamo tutti assieme riportare al livello che merita - dice Prati -. Ho accolto con entusiasmo la proposta della società, trovando grande stima nel mister Vezzoli e nel direttore sportivo Cavina. Ritrovo Luca Gabrielli, mio compagno di squadra a Mezzolara, un bel po’ di anni fa, che mi darà una mano a inserirmi come a Gimelli, con cui ho giocato a Forlì e a tutti i nuovi arrivati”.

Nato a Lugo il 24 gennaio 1995, cresciuto a Bagnacavallo dove vive, Prati ha iniziato a giocare a calcio nel Ravenna, poi ha vestito la maglia del Cesena, nelle categorie Allievi nazionali e Primavera, con un passaggio nel mezzo al Russi in Eccellenza, per poi salire in serie D per indossare le casacche di Ribelle, San Marino, Mezzolara, Romagna Centro, Forlì e Zola. Dopo tre esperienze fuori regione a Porto Sant’Elpidio nelle Marche, Caravaggio in Lombardia, e Perigrano in Toscana, è tornato in regione al Granamica in Eccellenza, poi al Sanpaimola e infine a Massa Lombarda. Parallelamente al calcio ha portato avanti gli studi, laureandosi in Scienze ambientali.