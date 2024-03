Il Ravenna supera 4-0 il Mezzolara, Gadda: "Potevamo fare altri gol e abbiamo rischiato pochissimo"

Il Ravenna vince 4-0 a Budrio contro il Mezzolara e resta col fiato sul collo alla capolista Carpi, vittoriosa contro l'Aglianese e sopra di due punti. Al termine della gara, l'allenatore dei bizantini Massimo Gadda si gode i 3 punti: "Abbiamo giocato una grande partita con intelligenza e qualità. Dopo un po' di fatica nei primi minuti non c'è stata storia, abbiamo fatto 4 gol e potevamo farne altri, rischiando pochissimo". La lotta per il primo posto presumibilmente di qui alla fine sarà tra Carpi e Ravenna, con gli emiliani sempre a +2 sui romagnoli. Sembrano aver perso molto terreno invece le altre due romagnole Forlì e Victor San Marino. "Noi dobbiamo pensare a fare il nostro - commenta il tecnico giallorosso -, poi se davanti il Carpi mollerà una partita o due bene, altrimenti se le vinceranno tutte saranno stati più bravi. Noi dobbiamo pensare solo alle nostre come abbiamo fatto oggi, già domenica (7 aprile, ndr) abbiamo il derby col Forlì, che è una partita difficile. Pensiamo a fare bene il nostro, poi vedremo".