Serie D, solo un pareggio per il Ravenna a Budrio col Mezzolara

Pari esterno per il Ravenna, fermato sull'1-1 a Budrio dal Mezzolara. Dopo un'iniziale fase di studio, i padroni di casa passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo grazie all'inserimento vincente di Dall'Osso. Primo tempo con pochissime emozioni, i giallorossi impattano poi al 57' grazie ad Abbey, che anticipa gli avversari dopo un tiro deviato di Spinosa. Piccolo passo indietro per gli uomini di Gadda dopo la vittoria contro il Sant'Angelo, che restano comunque quarti indipendentemente dai risultati delle avversarie in campo domenica: il vantaggio sul Carpi è ora di 4 punti. Giovedì prossimo al Benelli (ore 15) arriva la Bagnolese.