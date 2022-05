Eccellenza, mister Andrea Orecchia lascia la panchina del Russi

Dopo il terzo posto raggiunto questa stagione nel girone C di Eccellenza (posizione che non dà l'accesso ai playoff), mister Andrea Orecchia saluta il Russi. "L'Unione Sportiva Russi comunica ai suoi tifosi la decisione di Mister Andrea Orecchia di non proseguire nella guida della squadra per la prossima stagione - si legge in una nota pubblicata sul sito del club ravennate -. La società ringrazia l'allenatore per la professionalità e dedizione nello svolgere il suo lavoro".