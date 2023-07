Un trequartista e un difensore per il Faenza: ufficiali gli arrivi di Pezzi e Gimelli

Continua a prendere forma il Faenza Calcio che sarà al via dal 31 luglio con l’inizio della preparazione al prossimo campionato di Promozione regionale. Francesco Pezzi e Francesco Gimelli sono i nuovi rinforzi, di qualità, entrambi di Forlì e con un passato in comune al San Pietro in Vincoli sotto la guida dell’allenatore manfredo Agostino Vezzoli. Francesco Pezzi, 31 anni, grazie a indiscusse qualità tecniche può offrire diverse soluzioni in chiave offensiva. Può giocare da trequartista, il ruolo che preferisce, ma anche da mezzala, seconda punta o esterno alto e punta centrale, se necessario. Ha realizzato 7 reti nel campionato concluso a maggio. Nel Faenza potrà dialogare sul fronte offensivo con Gjordumi, Benini e Lucarelli, suoi compagni allo Spiv e ora con lui in biancoazzurro. Fino al 2022 ha giocato nello Spiv con Pezzi anche Francesco Gimelli, 24 anni, forlivese pure lui. Difensore esterno sinistro, dotato di buono scatto, è molto duttile tanto da poter essere impiegato in tutti i ruoli della retroguardia e anche a centrocampo. È predisposto all’attacco: ha segnato 6 gol nell’ultima stagione giocata al Meldola.

I nuovi faentini

Nato a Cesena il 17 marzo 1992, residente a Forlì, “Chicco” Pezzi è cresciuto nelle giovanili dell’Edelweiss. Poi ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile bianconero del Cesena, fino alla squadra “Beretti”, per debuttare in Eccellenza vestendo la maglia del Forlì proprio contro il Faenza. Dopo aver vinto il campionato con i biancorossi, è stato protagonista in serie D per un paio di stagioni pur dovendo fare i conti con alcuni infortuni. Si è trasferito all’Imolese in Eccellenza dove ha vinto di nuovo il torneo ai play off. Dopo due stagioni in Promozione al Forlimpopoli e un buon rendimento nonostante un grave infortunio al ginocchio, è passato al Castrocaro nella stessa categoria contribuendo a una nuova salita grazie ai playoff in Eccellenza. Dopo altre tre annate a Castrocaro, negli ultimi 4 anni ha vestito la maglia del San Pietro in Vincoli tra Promozione ed Eccellenza. È laureato in Scienze delle attività motorie e sportive all’Università degli studi di Bologna. Pezzi è convinto della scelta che ha fatto: “E’ un ambiente nuovo e ho accettato molto volentieri il progetto di riportare il Faenza più in alto. Sicuramente il fatto di ritrovare mister Vezzoli e diversi compagni, dovrebbe favorire l’amalgama e la compattezza del gruppo e facilitare alcune situazioni tattiche. Ci sono stimoli importanti per fare bene. Posso assicurare il mio impegno per dare il mio contributo perché arrivino risultati e bel gioco”.

Nato a Forlì il 5 maggio 1999, Francesco Gimelli ha iniziato nella squadra della sua città, dove ha vinto il titolo campione d’Italia categoria Allievi. Dopo aver giocato in Prima squadra con il Forlì in serie D, ha giocato nel Diegaro in Eccellenza e per due anni nello Spiv con mister Vezzoli. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Meldola, in Promozione. “Sono molto motivato perché Faenza è una piazza importante che merita altre categorie. Mi avevano cercato altre squadre, ma non ho avuto dubbi nella scelta. Non vedo l’ora di iniziare. Ritrovare l’allenatore Agostino Vezzoli e tanti colleghi e amici è un motivo di fiducia per poter dare molto”.