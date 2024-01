Il Ravenna ricomincia da Pistoia, Gadda: "Partita molto più complicata di quanto si possa pensare"

Il 2024 regala un incrocio tutto da decifrare al Ravenna di Gadda nell’affascinante trasferta di Pistoia. Una prima di ritorno che si prospetta completamente diversa dalla partita che ci si poteva aspettare quando, al sorteggio del calendario, l’esordio casalingo contro la Pistoiese sembrava già un ostacolo quasi insormontabile per i giallorossi partiti a fari spenti e gli orange tra i più accreditati per la vittoria finale. Il gol di Marino che sancì la prima vittoria della grande stagione fin qui disputata dal Ravenna non era ancora l’avvisaglia di quello che in soli 4 mesi sarebbe successo. Da una parte i giallorossi con una difesa di ferro ed un temperamento inatteso hanno guidato con merito la classifica per tutto il girone di andata, dall’altra una Pistoiese che tra alti e bassi non aveva mai perso definitivamente le speranze di stare agganciata al treno di testa prima della rivoluzione di dicembre. I conclamati problemi finanziari della società hanno portato una vera e propria rivoluzione copernicana, con l’addio di tutto lo staff a partire dal DS Rosati passando per mister Consonni per poi arrivare a tutti gli elementi della rosa. Una rosa ricostruita da zero partendo dal mister della juniores Parisi e dai suoi ragazzi, integrati in questi giorni da innumerevoli arrivi di giocatori presenti nelle liste di svincolo.

Il Ravenna affronterà quindi una squadra completamente nuova, senza alcuna informazione utile per potere preparare la gara e, ancora di più, dovrà fare affidamento sulle proprie certezze. Per questa trasferta mister Gadda potrà contare sui pieni recuperi di Pavesi e Rrapaj, subentrato solo negli ultimi esaltanti minuti della trasferta di Imola ed anche sul rientro di Magnanini anche se non al 100%. Assenti per squalifica Sare e Varriale che torneranno disponibili alla prossima in casa contro il Prato, cui si aggiungono i problemi fisici di Mancini (botta alla caviglia) e Nappello (flessore) che li tengono fuori dalla lista convocati. Entrambi i giocatori verranno rivalutati martedì alla ripresa degli allenamenti.

Proprio lo sliding doors in casa Pistoiese rappresenta il nodo cardine dell’analisi fatta da Mister Gadda nella consueta conferenza stampa di presentazione dell’incontro: “E’ una partita molto complicata da preparare perché sono arrivati molti giocatori nuovi e non sappiamo chi possa giocare. Inoltre dobbiamo tenere presente le condizioni del campo che potrebbe essere molto pesanti. E’ una partita molto più complicata di quanto si possa pensare, con molte variabili che possono incidere. E’ una situazione in cui a maggior ragione bisogna pensare a se stessi e centrare la prestazione.”