La Del Duca ospita il Russi, Pozzi: "Partiamo senza chances, ma il verdetto arriva sempre dal campo"

Dove non arriva la tecnica, arrivano l’entusiasmo, la grinta e la voglia di fare punti. E la Del Duca Grama, finora, ha fatto vedere il meglio proprio contro le squadre di alta classifica. Il Russi è una di queste, in quanto occupa la terza posizione insieme al Progresso, e arriverà sabato allo “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna (gara anticipata alle 14,30) con tutti i favori del pronostico. Ma i biancazzurri sono pronti a vendere cara la pelle, così come hanno fatto la settimana scorsa con il Sanpaimola, con la speranza che prima o poi il grande impegno messo dai giocatori negli allenamenti e nelle partite sarà gratificato con quella vittoria sul campo che ancora manca.

La conferma arriva dal tecnico Enrico Pozzi, confermato sulla panchina biancazzurra. “Ci aspetta ovviamente una gara difficile – commenta - in quanto il Russi è una delle squadre più forti, preparata e allenata molto bene, ma questo non deve spaventarci perché contro queste formazioni abbiamo sempre fatto bene, anche se non siamo stati premiati dal risultato. I ragazzi si allenano con impegno, entusiasmo e tanta voglia di venire fuori da questa situazione complicata. Come abbiamo fatto contro il Sanpaimola cercheremo di mettere in campo intensità di gioco, ritmo e determinazione e sono sicuro che qualcosa raccoglieremo. Si vede dall’applicazione, dalla grinta e dalla concentrazione che i ragazzi hanno messo questa settimana negli allenamenti che sono pronti per questa sfida. Poi sulla carta, guardando alla classifica, noi partiamo senza chances, ma il verdetto arriva sempre dal terreno di gioco”.