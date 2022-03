Ravenna ospite della Bagnolese, Dossena: "Sarà una di quelle partite ostiche e difficili"

Dopo aver eguagliato il record di vittorie consecutive in campionato, il Ravenna di Dossena va in scena a Bagnolo in Piano con l’obiettivo di allungare ulteriormente questa striscia e scrivere una gloriosa pagina della storia giallorossa. L’avversario di questo turno non sarà di certo tra i più morbidi da affrontare. Nel girone di ritorno i punti sono estremamente pesanti ed affrontare squadre che lottano per mantenere la categoria, come la Bagnolese non è certo una passeggiata.

I reggiani al momento occupano il sedicesimo posto in classifica, in piena zona playout e sono alla ricerca disperata di punti salvezza. Reduci dalla sconfitta interna nel recupero di mercoledì contro l’Aglianese, gli uomini di Paolo Beretti saranno determinati a fare valere il fattore campo in questa 27^ giornata di campionato. All’andata la Bagnolese, allora allenata da Bonini, si presentò al Benelli dimostrando determinazione e buon gioco mettendo in difficoltà i giallorossi che, dopo essere andati in svantaggio, ribaltarono la partita grazie alla doppietta di Matias Antonini Lui. Una gara di andata che è sicuramente un motivo in più per prendere con le molle una trasferta che di sicuro sarà tutt’altro che agevole.

L’altro aspetto da tenere presente è il rendimento interno dei padroni di casa che, grazie soprattutto ad una attenta fase difensiva, hanno trovato tra le mura amiche la maggior parte dei punti conquistati in questa stagione. Dossena, che sicuramente nel lavoro settimanale ha mantenuto ai massimi livelli la soglia dell’attenzione dei suoi, potrà contare sulla rosa quasi al completo. Con il ritorno dalla squalifica di Calì e Prati pienamente recuperato, il tecnico giallorosso avrà infatti l’imbarazzo della scelta sulla mediana. Unico assente Crocchianti, le cui condizioni continuano a migliorare ed è pronto per rientrare ad allenarsi regolarmente con i compagni.

Nella presentazione della gara il tecnico giallorosso Dossena non si fida della Bagnolese: “Sarà una di quelle partite ostiche, difficili. I ragazzi hanno lavorato molto bene in settimana quindi sono relativamente tranquillo. Ci può essere sempre l’imprevisto che non puoi calcolare, però abbiamo portato forza, brillantezza nelle gambe, atteggiamento, mentalità. Dobbiamo sapere che da qui a fine stagione gli avversari metteranno in campo sempre più forze, sia per cercare dei punti fondamentali, sia perché motivati a cercare di sconfiggere quelle che stanno in alto. Noi dobbiamo essere sempre preparati su tutto. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, pensare a quali sono le nostre idee ed imporre il nostro gioco.”

I convocati

PORTIERI: Botti, Menegatti

DIFENSORI: Antonini Lui, Ercolani, Grazioli, Haruna, Nagy, Polvani

CENTROCAMPISTI: Angelini, Calì, D'Orsi, Lussignoli, Prati, Spinosa

ATTACCANTI: Belli, Campagna, Guidone, Mendicino, Podestà, Saporetti