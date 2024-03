Il Ravenna battezza il nuovo sintetico del Mezzolara, Gadda: "Dobbiamo adattarci a qualsiasi situazione"

Saranno i giallorossi di Massimo Gadda a battezzare il nuovo manto in sintetico dello stadio Zucchini di Budrio, in occasione del turno infrasettimanale che anticipa le festività pasquali, infatti il Ravenna sarà impegnato contro il Mezzolara. I bianco azzurri al momento sono in piena emergenza ed occupano l’ultima posizione in classifica ma vogliono sfruttare il ritorno sul proprio terreno di gioco per rimettersi in pista nella corsa salvezza. Il Zucchini di Budrio infatti è stato oggetto di lavori di ristrutturazione ed il manto erboso ora è un sintetico di nuova generazione, in questa stagione la squadra al momento affidata a Comastri ha giocato tutta la stagione lontana dal proprio impianto e, solo dopo l’omologazione dell’ultima ora potrà tornare tra le mura amiche. Per una squadra abbonata al campionato di serie D, alla 19^ partecipazione consecutiva, l’obbiettivo al momento è quella di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza, un’impresa che rende i bianco azzurri un ostacolo difficile da digerire. L’ultimo turno di campionato ha ampiamente dimostrato che le formazioni che lottano per la salvezza nelle ultime gare di campionato fanno emergere energie inattese e diventano estremamente complicate da affrontare per tutti.

Informazioni di cui dovrà fare tesoro il Ravenna per non mollare la presa sul Carpi capolista. Per questa difficile trasferta il tecnico Gadda avrà a disposizione tutti gli effettivi, rientrato nella lista dei convocati anche Spezzano che è ristabilito dopo il problema muscolare. Unici assenti gli squalificati Marino, Rrapaj e Rossi al quale è stata ridotta la squalifica accogliendo il ricorso presentato dalla società. Le squadre in questa stagione si sono affrontate due volte, la prima in coppa Italia quando il Ravenna ha avuto la meglio sui padroni di casa solo ai calci di rigore ed in campionato al Benelli dove il risultato è stato un netto 4-1 in favore dei giallorossi.

Il pensiero di Gadda sulla partita di giovedì: “Mezzolara nelle ultime gare è sembrato in ripresa, quindi la partita sarà complicata e difficile come lo sono tutte, ce lo insegnano le ultime giornate. Ogni partita va interpretata per bene, sappiamo che domani, come sempre, sarà molto dura. Dovremo fare una partita molto attenta, con molta umiltà perché troveremo un avversario che gioca sul proprio campo ed ha bisogno di fare punti. Al sintetico non dobbiamo pensare, potremmo giocare anche sul cemento della piazza del mercato. Siamo sul finale del campionato quindi dobbiamo adattarci a qualsiasi situazione.”