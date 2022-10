La Del Duca a Diegaro vuole la prima vittoria in campionato, Pozzi: "Ho molta fiducia"

Turno infrasettimanale per la Del Duca Grama, che mercoledì sera affronterà in trasferta il Diegaro nella nona giornata di campionato. Dopo aver raggranellato il secondo punto ed aver lasciato l’ultima posizione in classifica, i biancazzurri sono ora alla ricerca del primo successo stagionale. I presupposti ci sono tutti questa volta, soprattutto dopo la buona prestazione di domenica scorsa nella gara contro il Sant’Agostino, in cui si è visto un cambio di marcia in campo. Il pareggio, infatti, è andato un po’ stretto a mister Enrico Pozzi. “Peccato davvero per quel rigore – commenta il tecnico – i tre punti li avremmo meritati tutti per quello che abbiamo mostrato nei 90 minuti. Comunque, il pari va bene, consapevoli che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Ho visto in campo una squadra concentrata e grintosa anche se abbiamo pagato cara un’ingenuità commessa in occasione del penalty”.

Lo sguardo del mister è ora rivolto alla prossima sfida di campionato, che arriva a distanza di tre giorni con la trasferta a Diegaro, formazione che finora ha accumulato due vittorie e un pareggio. “Giocheremo in un campo difficile contro un avversario ostico – continua Pozzi – ma cercheremo di conquistare i primi tre punti della stagione. Ho molta fiducia, in quanto ho visto una formazione viva, che continua a crescere, quindi andremo a Diegaro a testa alta per mostrare il nostro carattere e provare a vincere”.