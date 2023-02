Il Ravenna cade a Forte dei Marmi: non bastano due reti segnate ad evitare il ko

Trasferta amara per il Ravenna, che cede 3-2 al Real Forte Querceta dopo 7 risultati utili consecutivi. Padroni di casa avanti al 16' con Verde, che ribadisce in rete il pallone calciato da Rodriguez sul palo dopo una ripartenza in campo aperto. Al 28' ancora Verde va a segno fulminando Venturini sul primo palo. Allo scadere del primo tempo, il grande intervento di Raspa non permette a Tafa di riaprire la gara. Al 49' dimezzano lo svantaggio gli aspiti con Abbey su assist di Tabanelli, e al 57' è 2-2 grazie al tacco di Melandri su suggerimento di Grazioli. 7' dopo però Pegollo riporta avanti il Real Forte Querceta con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto dalla destra. Una sconfitta che tiene i giallorossi fermi a 42 punti, che valgono la sesta posizione, la prima fuori dalla zona playoff. Nel prossimo turno il derby al Benelli contro lo United Riccione.