Il Ravenna rimpolpa il centrocampo con l'acquisto di Francesco D'Orsi

Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo per il passaggio a titolo definitivo di Francesco D’Orsi in giallorosso. Il centrocampista classe 1997 è cresciuto prima nel settore giovanile della Lodigiani, poi alla Ternana. In serie D ha maturato esperienze con Anagni, Albalonga e Lavagnese prima di passare in estate al Prato. Già a disposizione di mister Dossena per la gara di domenica, ha scelto di indossare la maglia numero 20.