Calcio femminile, il Ravenna batte la Pro Sesto al Benelli. Si ritira capitan Cimatti tra gli applausi

Finisce con una vittoria in casa il campionato 21/22 del Ravenna Women che al Benelli supera il Pro Sesto per 2 a 1. In goal Burbassi e Morucci. Ottima cornice di pubblico nonostante il caldo, un bel risultato per la società e per il movimento. Prima volta al Benelli e ultima partita di carriera per il capitano Cimatti che lascia il calcio

tra lacrime e applausi.

Stagione positiva per il Ravenna Women che con la squadra italiana più giovane del torneo ha ben figurato mettendo in evidenza la possibilità di importanti progressi. Una linea decisa e chiara quella della compagine giallorossa. Il calcio femminile sta cambiando e ha sempre più risalto: l'avvento del professionismo in serie A è una svolta epocale che comporterà sicuramente vantaggi ma anche tante vittime. Oggi Ravenna non ha strutture adeguate per mantenere il calcio ad un livello medio-alto e questo gap è un chiaro limite per il futuro. Il Ravenna Women dovrebbe giocare sempre al Benelli, il patrimonio cittadino solo così può valorizzarsi. Il futuro richiede una serie di riflessioni per un cambiamento di pensiero e gestione e per mantenere e vivere al meglio questo

meraviglioso sport.

Tabellino della gara

Ravenna - Pro Sesto: 2 - 1

Stadio Bruno Benelli - Ravenna

Reti: 15’ Fracas (PS), 33’ Burbassi (R), 76’ Morucci (R)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Greppi, Barbaresi (16’ st Distefano), Burbassi (24’ st Poli), Crespi, Ligi, Capucci (16’ st Raggi), Morucci, Giovagnoli, Vicenzi, Benedetti (24’ st Gianesin), Cimatti (44’ st Bonacci)

A disposizione: Serafino, Tanzini, Baruffaldi, Priviero. All. Massimo Ricci

PRO SESTO 1913 S.R.L.

Barletta (14’ st Pignata), Melodia (1’ st Pedrazzani), Abati, Mariani, Marasco (26’ st Mauri), Possenti (1’ st Ploner), Ricciardi, Dellacqua, Scuratti (47’ pt Grumelli), Tugnoli, Fracas

A disposizione: Senger, Sonnessa, Ciocca, Messori. All. Maria Macrì

Ammonite: Ligi (R), Dellacqua (PS), Macrì (PS)