Calcio, poker del Ravenna in amichevole contro la Savignanese

Prima di qualche giorno di riposo per il Ferragosto il Ravenna di Gadda ha concluso una settimana ricca di impegni con un’altra prova convincente contro la Savignanese, vincendo 4-1. La squadra giallorossa non ha paura di tenere in mano il pallino del gioco spaziando da destra a sinistra e verticalizzando non appena si apre uno spiraglio nella difesa avversaria. Giallorossi che nella prima fase del primo tempo sono cinici e puniscono tre volte con Alluci, Mancini e Vinci, concedendo solo un opportunità su angolo allo scadere agli avversari, ma il pallone colpito di testa si spegne sul palo. Nella ripresa dopo aver cambiato tutti gli effettivi il Ravenna di Gadda non cambia spartito, anche se è la Savignanese ad accorciare le distanze con Di Gilio all’80’. Un minuto dopo però arriva il sigillo finale firmato da Tirelli freddissimo a trasformare un penalty assegnato dal direttore di gara.

Tabellino

SAVIGNANESE – RAVENNA FC 1-4

MARCATORI: 9’ Alluci, 12’ Mancini, 14’ Vinci, 80′ Digiglio, 81′ Tirelli (rig.)

SAVIGNANESE:Pari, Aryio (30’ Di Gilio), Mazzarini, Possenti, Malo, Lambertini, Zoffoli (43’ Vitalino), Tola, Amaducci, Nicolini, Mazza. Allenatore: Montanari Davide

RAVENNA 1º Tempo: Cordaro, Mancini, Magnanini, Alluci, Spezzano, Esposito, Pavesi, Campagna, Vinci, Nappello, Rrapaj.

RAVENNA 2° Tempo: Rossi, Agnelli, Drappelli, Boccardi, Gobbo, Marino, Sare, Zattini, Calandrini, Sabbatani, Tirelli.

Allenatore: Gadda Massimo