Il Ravenna contro la violenza sulle donne, due le iniziative che coinvolgono i giallorossi

Il 25 novembre è ricordato in tutto il mondo come la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un tema che viene affrontato approfonditamente all’interno della rassegna “Una società per relazioni”, un calendario di eventi promosso dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna giunto ormai alla settima edizione per sensibilizzare la cittadinanza contro ogni forma di discriminazione.

All’interno di questa rassegna il Ravenna ha accettato con piacere ed onore l’invito dell’Amministrazione per potere scendere in campo per mantenere viva l’attenzione su un tema che, purtroppo, non riceve mai sufficiente attenzione. Nello specifico i giallorossi saranno impegnati in due iniziative. La prima, realizzata con la preziosa collaborazione della cooperativa Villaggio Globale, consiste in un video che verrà diffuso attraverso i social dove i giocatori del Ravenna leggeranno una significativa poesia di Frida Kahlo che stimola ognuno di noi alla riflessione sul

rispetto nelle relazioni affettive. La seconda iniziativa, ancora più simbolica, verrà realizzata in sinergia con l’associazione di promozione sociale Asja Lacis e coinvolgerà tutti gli spettatori di una delle partire più attese della

stagione: il derby di domenica con il Forlì. Subito prima del fischio di inizio, infatti, una delegazione dell’associazione eseguirà una lettura di un brano atto a sensibilizzare il pubblico sul tema della rassegna e sulla considerazione della figura femminile nella cultura di massa. Si tratta di una scelta di rottura per sfondare il muro dello stereotipo legato al mondo del calcio e per affermare con forza il messaggio di fondo della rassegna.

Portare i colori della città rappresenta per il Ravenna FC non solo un grande onore, ma anche un dovere nel cercare di veicolare attraverso lo sport messaggi di profonda valenza sociale.