Ravenna calcio, per il centrocampo tesserato Mandorlini: si tratta di un ritorno

Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo col centrocampista Matteo Mandorlini per il suo tesseramento in giallorosso fino al termine della stagione. Si tratta di un ritorno nella famiglia giallorossa dopo aver fatto parte da piccolissimo del settore giovanile. Erano i primissimi passi di una entusiasmante carriera che l’ha portato ad esordire in serie A con il Parma all’Olimpico per poi indossare casacche di piazze ricche di blasone come ad esempio Padova, Brescia, Piacenza. Con oltre 350 presenze tra i professionisti a 35 anni arriva ad indossare la maglia della propria città, pronto a contribuire con esperienza, carisma e qualità alla causa giallorossa. Ha scelto il numero 4.