Anche la Correggese deve arrendersi al Benelli, Ravenna a -3 dal Rimini

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna

Vince ancora il Ravenna, che nel turno infrasettimanale supera 3-1 la Correggese al Benelli. Al 5' i padroni di casa sono già avanti grazie al sigillo del solito Saporetti, che in area riceve dopo una punizione battuta rapidamente e porta avanti i suoi. Ancora il numero 10 va in rete al minuto 37, questa volta su rigore, spiazzando il portiere dopo un atterramento in area di Guidone. Accorciano le distanze gli emiliani approfittandosi di una mischia al 2' della ripresa, l'autore della rete è Simoncelli. Dopo alcuni minuti di sofferenza i giallorossi calano il tris al 71' con Guidone, su assist di Haruna.

Tre punti fondamentali quelli conquistati dai giallorossi soprattutto visto il contemporaneo pareggio a reti bianche del Rimini contro il Progresso: le lunghezze di vantaggio dei biancorossi sui ragazzi di Dossena ora diventano 3. Domenica prossima, mentre la capolista ospiterà la Sammaurese, i bizantini saranno di scena a Sasso Marconi.