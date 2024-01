"Sarà una partita difficile", il Ravenna ospita il Prato nella prima gara interna del 2024

Dopo circa un mese il Ravenna torna al Benelli per la 19^ di campionato, prima gara di questo 2024 e già un big match contro il Prato. I toscani in estate con un mercato importante erano stati indicati tra le grandi favorite per la vittoria finale ma un avvio balbettante ha frenato le loro ambizioni ed ha portato ad una mancanza di continuità che si è concretizzata nell’attuale dodicesimo posto in classifica. La squadra allenata da Raffaele Novelli va però presa con molle e sulla partita secca rappresenterà, come spiegava Massimo Gadda, un osso duro per tutti. La squadra che scenderà in campo domani al Benelli sarà diversa da quella affrontata a settembre al Lungobisenzio, le porte girevoli del mercato hanno infatti visto cambiare divisa all’attacco titolare Mobilio-Tedesco-Marangon rimpiazzati da Sowe e Moreo oltre all’inserimento di Sadek che ben aveva fatto nel primo scorcio di stagione nell’Imolese. Rinforzo anche tra i pali con l’ex giallorosso e Pistoiese Jacopo Ricco. A completare l’insieme di ex Ravenna, Gianluca Piccoli e Giordano Trovade.

Ravenna che si presenterà con l’organico quasi al completo, sono infatti rientrati dalle rispettive squalifiche Antonio Varriale ed Aziz Sare, inoltre il gruppo ha potuto riabbracciare Sasha Mancini che si è ristabilito dalla botta alla caviglia subita contro il San Donnino ed ora dovrà solo ritrovare la migliore condizione. Unico assente Umberto Nappello, fermo per una lesione muscolare al flessore, la speranza è di poterlo avere a disposizione, anche se non al 100%, per l’insidiosa trasferta di Sant’Angelo Lodigiano. Un’assenza importante anche tra le file del Prato, sarà infatti assente per squalifica Daniel Gemignani, mentre dovrebbe essere regolarmente al disposizione il capitano Cela al rientro dopo uno stop forzato.

Nella presentazione della partita il tecnico giallorosso Gadda ha sottolineato il rispetto per l’avversario: “Il Prato rimane una squadra forte, con delle individualità importanti ed un allenatore di esperienza. Sarà una partita difficile, sappiamo che il campionato propone sempre delle sfide molto complicate, a maggior ragione contro un avversario forte come il Prato. Noi dobbiamo interpretare la partita come abbiamo fatto con le altre, con tanta voglia, determinazione e cercando di giocare un buon calcio, mettendo in campo le nostre caratteristiche. Dobbiamo giocare con l’entusiasmo che abbiamo messo in campo in queste partite.”