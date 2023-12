Calcio, termina senza reti tra Ravenna e Progresso: giallorossi ancora primi

Termina senza reti la sfida del Benelli tra la capolista Ravenna e il Progresso. Un paio di occasioni per parte nel primo tempo con Cordaro attento a sventare per il Ravenna e Bizzini chiamato a intervenire due volte su Tirelli. I romagnoli colpiscono anche un palo allo scadere con Sabbatani sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Giallorossi che restano in testa alla classifica e guadagnano un punto sul Victor San Marino, sconfitto in casa dal Forlì. Ora la seconda in classifica è il Lentigione, vittorioso per 3-0 sull'Imolese e dietro due punti dai bizantini, primi con 29. Nel prossimo turno il Ravenna sarà ospite del Certaldo.