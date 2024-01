Calcio, non basta Diallo: Ravenna sconfitto dal Fanfulla dopo 12 risultati utili consecutivi

Dopo 12 risultati utili consecutivi, la capolista Ravenna viene sconfitta al Benelli 2-1 dal Fanfulla, che mantiene l'imbattibilità esterna. Giallorossi ancora in vetta al girone D, ma il contemporaneo successo della vicecapolista Victor San Marino riduce il vantaggio a solo un punto. Al 42' passano avanti gli uomini di Gadda grazie a Diallo di testa su cross da calcio d'angolo di Rrapaj. Gli ospiti la ribaltano nella ripresa: al 54' anche Premoli segna con un colpo di testa su corner, 4 minuti dopo Cocuzza risolve in rete una mischia dopo una punizione laterale. La strada si fa in salita per i romagnoli, che finiscono la gara con due uomini in meno: prima Campagna riceve il secondo giallo, poi vengono espulsi Sabbatani e Odalo. Nel prossimo turno il Ravenna sarà ospite del Corticella terzo in classifica.