Calcio, Ravenna Victor San Marino termina in pareggio: giallorossi raggiunti in vetta dal Forlì

Un altro pareggio per il Ravenna, che viene fermato sull'1-1 al Benelli dal Victor San Marino. Si tratta del secondo punto nelle ultime tre gare, ora i bizantini vengono raggiunti in testa alla classifica del girone D dal Forlì, vittorioso contro il Prato. Padroni di casa che nel primo tempo sfiorano la rete in due occasioni con Sabbatani che imbeccato da Nappello controlla e calcia alto, poi con Mancini su contropiede orchestrato da Tirelli e Sabbatani. Nella ripresa gli ospiti rimangono in 10 a causa dell'espulsione di Lombardi che atterra Sabbatani al limite dell'area. Al 68' si sblocca la gara: Nappello calcia e Pazzini respinge, ma il pallone giunge a Tirelli che ribadisce in rete. Victor San Marino che trova la rete del definitivo 1-1 al minuto 89, quando Haruna sfrutta un rimpallo e dal limite buca Cordaro. Domenica prossima giallorossi ancora di scena al Benelli, l'avversario è l'Aglianese.