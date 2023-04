Calcio femminile, il Ravenna rimonta e pareggia contro il Tavagnacco

Il Ravenna Women non va oltre il pareggio in casa con il Tavagnacco. In una gara contratta e difficile le leonesse vanno sotto per 2 a zero, recuperando nel finale grazie a Domi e Tonelli. Nel primo tempo la squadra ospite è più ordinata e brava ad approfittare delle indecisioni del Ravenna. Al 10’ occasione per il Ravenna: su respinta di Marchetti su Burbassi, Elena Mariani a porta vuota tira sul palo. I ritmi bassi aiutano il Tavagnacco ad andare in vantaggio alla mezz'ora, quando un errore di valutazione di Vicenzi trova lesta Ferrer pronta a superarla in pallonetto. Il Ravenna va in difficoltà: imballato a centrocampo non costruisce e al 46' arriva il raddoppio del Tavagnacco su zampata di Donda da corner. Si chiude un primo tempo non bello e impalpabile.

La ripresa si apre con un cambio per le leonesse: fuori Elisa Mariani e dentro Carrer. Il Tavagnacco sembra tenere bene il campo, ma il Ravenna non demorde e prova con fatica a fare la gara sempre più difficile da recuperare. Al 70’ occasione per Elena Mariani su Marchetti che esce per infortunio sostituita da Sattolo. All'81' Domi trova l'angolino su calcio piazzato. Il match si riapre. All’88’ nuova punizione di Domi, la palla scappa dalle mani di Sattolo che favorisce l'abile Tonelli in un tap in fondamentale per il goal del pareggio. La partita è recuperata in extremis. Finisce 2 a 2. Ora la sosta di Pasqua, poi trasferta delicata a Trani.

Tabellino

Ravenna Women - Tavagnacco Femminile: 2 - 2

Campo Sportivo M. Soprani

San Zaccaria (RA)

Reti: 33’ pt Diaz Ferrer (TA), 44’ pt Donda (TA), 36’ st Domi (RA), 43’ st Tonelli (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura, Tonelli, Barbaresi, Domi, Burbassi, Mariani Elisa (1’ st Carrer), Gianesin, Mariani Elena, Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Candeloro, Scarpelli, Ruotolo, Mascia, Giovagnoli, Carli

All. Massimo Ricci

A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO

Marchetti (19’ st Sattolo), Rosolen, Taleb (41’ st Novelli), Donda, Diaz Ferrer, Gregoriou (12’ st Poli), Demaio, Maroni, Magni (1’ st Andreoli), Licco, De Matteis (19’ st Guizzo)

A disposizione: Morleo, Dieude, Albertini, Illina

All. Alessandro Campi

Ammonite/i: Gianesin (RA), Maroni (TA)