Conto alla rovescia per la ripresa del campionato di Eccellenza: il Russi è pronto

Dopo oltre un mese di stop il campionato di Eccellenza riparte. L'ultima volta, il Russi è tornato con un punto dalla trasferta del "Tullo Morgagni" contro la Futball Cava Ronco, terminato 1-1, riacciuffando lo svantaggio grazie alla rete di Giacomo Garavini. Durante la sosta, gli arancio hanno dovuto salutare Andrea Gadda, pedina fondamentale del centrocampo, trasferitosi al Gambettola in Promozione. Complice anche l'assenza di Bertoni (stagione finita per grave infortunio), il girone di ritorno vedrà un Russi "ringiovanito": per sostituire due importanti mancanze, infatti, la società arancionera ha scelto di credere nei giovani che fanno già parte della rosa, puntando sulla loro crescita e valorizzandoli in ottica futura.

Il calendario del Russi

La ripresa del campionato è fissata per domenica 30/01/2022: nel recupero della 15° giornata, al Bucci arriverà il Diegaro. Il girone di ritorno proseguirà come da calendario dalla domenica successiva:

06/02/2022 vs SPIV (trasferta);

13/02/2022 vs Cotignola (casa);

20/02/2022 vs Savignanese (trasferta);

27/02/2022 vs Sanpaimola (casa);

06/03/2022 vs Classe (trasferta);

20/03/2022 vs Tropical Coriano (trasferta);

27/03/2022 vs Del Duca Grama (casa);

03/04/2022 vs FYA Riccione (trasferta);

10/04/2022 vs Valsanterno 2009 (trasferta);

17/04/2022 vs Victor San Marino (casa).