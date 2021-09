Calcio, tutti i risultati della Coppa Italia Dilettanti: Faenza a valanga, Cervia avanti di misura

Non è sceso in campo il Del Duca Grama, a causa delle convocazioni in Nazionale sammarinese di alcuni componenti della rosa avversaria

Cominciata ufficialmente la stagione 2021/22 delle squadre di calcio dei campionati di Eccellenza e Promozione del Ravennate. Nel pomeriggio di domenica infatti si è disputato il primo turno di Coppa Italia Dilettanti, dedicata a Maurizio Minetti, presidente del C.R.E.R. (comitato regionale Emilia-Romagna) venuto a mancare nel maggio del 2020. Un primo turno in gara secca, le vincenti si incontreranno il 22 settembre nei 32esimi di finale dopo il sorteggio.

Non è sceso in campo il Del Duca Grama, a causa delle convocazioni in Nazionale sammarinese di alcuni componenti della rosa avversaria, il Tropical Coriano. Se la cava di misura (0-1) il San Pietro in Vincoli sul campo del Fosso Ghiaia, mentre le reti nel primo tempo di Santucci e Ragazzini regalano i 32esimi di Coppa al Classe, contro il Bagnacavallo. Passa anche il Cervia (1-0) contro il Misano: ospiti in 10 già dopo 6 minuti a causa di un fallo di Imola su Lago, lanciato a rete. La rete che decide l’incontro la sigla Mancini al 55’, abile a liberarsi di un difensore e bucare il portiere col destro a incrociare in area. Con lo stesso risultato trionfa l’Alfonsine sul campo del Bellaria Igea Marina, ma ai tempi supplementari. Solarolo che viene sconfitto 0-3 in casa dal Granamica: a segno Zattini e Gavoci nella prima frazione, Xuveli a metà ripresa. 3-0 anche per il Sanpaimola, che si sbarazza del Cotignola e ottiene il pass per i 32esimi. Di misura passa il Russi (1-0) sul Castenaso, mentre esce ai supplementari il Massa Lombarda: 1-1 i regolamentari, col pareggio del Bentivoglio a 8’ dal termine. A decidere la gara al minuto 102 è Di Sisto. Passeggia infine il Faenza sul campo dell’Osteria Grande: 0-4, reti di Lanzoni (direttamente da calcio d’angolo), Pioppo (doppietta) e Conti.