Giovanili Faenza calcio, i risultati: l'Under 19 vince e resta in vetta alla classifica

Torna a vincere l’Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina che supera 3-0 il Misano, con cui condivideva il primato in classifica, dove ora è di nuovo solo con un punto di vantaggio sul forte Medicina Fossatone. Doppietta di Zani e gol di Brunelli per il successo biancoazzurro. Il prossimo avversario sabato 9 dicembre (ore 15) sarà il Bentivoglio, nel bolognese. Sconfitta invece l’Under 19 della Virtus Faenza di Alessandro Tosti che è stata superata 3-0 dalla Savignanese. Risultato troppo pesante per quello che si è visto in campo. I padroni di casa hanno segnato due volte da palla inattiva, con altrettante punizioni calciate benissimo, e poi in ripartenza. Sabato prossimo i biancoverdi affronteranno sul campo amico il Sampaimola.

Niente da fare per l’Under 17 Elite (Allievi 2007) della Virtus di Daniele Valmori battuta anche dallo Junior Cervia. A segno come al solito Salami per i biancoverdi. Tanti gol per il Faenza Under 16 (Allievi 2008) di Alberto Fiorentini che dilaga 8-1 sul Tozzona Imola grazie alle doppiette di Lombini e Tronconi, e ai gol di Lika, Mambelli, Said, Di Mauro. Nel campionato Under 16 interprovinciale (Allievi 2008) la partita tra la Virtus di Mattia Ravara e l’ Endas Monti Ravenna è stata rinviata. Per quanto riguarda le due squadre Under 15 (Giovanissimi 2009), con i colori della Virtus. La regionale, affidata a Graziano Fantoni ha perso 0-2 con il Ravenna. Partita equilibrata decisa da due episodi. Prestazione discreta, ma non sufficiente per fare risultato. Successo per la provinciale di Matteo Negrini, che ha superato 3-1 il Cotignola con doppietta di Dalmonte e gol di Rossi.

Nel campionato Under 14 (Giovanissimi 2010) la Virtus di Riccardo Pazzi vince 9-1 con il Forlì in amichevole. Partita ben approcciata. Ottime le transizioni e la fase di non possesso (tripletta di Shehu, gol di Baldisserri, Boschi, Buononato, Donati, Tuci, Zanfini). I ragazzi di Pazzi hanno poi pareggiato 2-2 con il Mezzano (gol di Savron e Lavorato) nella Coppa Inverno, prima giornata. Il Faenza di Fabrizio Ciottoli ha pareggiato 2-2 con Pianta Forlì. Ottima partita contro una squadra forte. Gol manfredi di Xuvani e Buzzi.