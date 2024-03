Calcio, il Ravenna fa ricorso per le squalifiche di Marino e Rapaj. Lunedì l'udienza su Rossi

Il Ravenna comunica di avere affidato allo studio legale Di Cintio l’incarico per la presentazione dei ricorsi alla Giustizia Sportiva in merito alle squalifiche inflitte ai propri tesserati Paolo Rrapaj e Mattia Marino. Il primo ha ricevuto uno stop di 4 giornate per "proteste a fine gara in maniera plateale e irriguardosa nei confronti di terna arbitrale e dirigenti della squadra avversaria", mentre il secondo è stato fermato per 3 turni. La decisione del giudice è arrivata in seguito alla sconfitta di Carpi, che ha fatto scendere i giallorossi dalla prima alla terza posizione, con gli emiliani che ora guidano il girone D. Allo stesso studio legale il Ravenna ha affidato il ricorso alla squalifica di Gian Maria Rossi (5 giornate per il portiere, una già scontata), l'udienza è fissata per lunedì prossimo.