Eccellenza, poker del Russi al malcapitato Diegaro

Successo casalingo per il Russi nel girone B di Eccellenza, il Diegaro è battuto con un poker (4-1). Bastano 11 minuti ai padroni di casa per portarsi in vantaggio con Gasperoni al terzo centro in 3 partite da quando è a Russi; cross a centro area, sponda di Salomone per l’11 arancione che dal dischetto del rigore di prima mette sotto la traversa. La prima frazione continua con un Russi che lo fa da padrone creando occasioni non poi concretizzate. Inizio di secondo tempo combattuto con il Diegaro che esce dagli spogliatori agguerrito e voglioso di ottenere il pareggio, ma è ancora il Russi a portarsi vicino al raddoppio con Salomone che però stampa il rigore sul palo all’8 minuto. Il 2-0 arriva al 21’ minuto con ancora Gasperoni che ben servito da Guarino, si presenta a tu per tu con Foiera che non può nulla sulla

conclusione.

Anche Salomone vuole aggiungere il suo nome nella lista dei marcatori e grazie al secondo calcio di rigore concesso, non si fa ipnotizzare e spiazza Foiera. 5 minuti ed il Russi segna il quarto gol sempre con il suo bomber Salomone che con un grande mancino batte nuovamente il portiere ospite. Il Diegaro che, nella seconda frazione, si è reso pericoloso su calci da fermo trova la via del gol a 2 minuti dalla fine con Noschese, subentrato, che da pochi passi infila sotto la traversa per il definitivo 4-1 per i falchetti. La prossima giornata del Campionato vedrà impegnata la formazione arancionera in casa del Granamica mentre il Diegaro ospiterà la Comacchiese.

Tabellino

RUSSI 4

DIEGARO 1

RUSSI: Sarini, Manara, Giunchi, Ferretti (38’st Santomauro), Bungaja, Rossi, Guarino, Garavini, Brigliadori (30’st Vittori), Salomone, Gasperoni (41’st Benini).

Allenatore: Farneti Oscar

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Fofana (41’st Paganelli), Podo, Lo Russo, Magi, Pagliarani F. (30’st Garattoni), Sankhare (17’st Pagliarani G.), Casalboni (13’st Belward), Longobardi, Morganti (11’st Noschese)

Allenatore: Cucchi Fabio

Arbitro: Marco Stanzani di Bologna

Reti: 11’pt, 21’st Gasperoni, 35’st Salomone (RIG), 40’st Salomone, 48’st Noschese

Note: Espulso Fabio Cucchi e Amaducci Massimo

Ammoniti: Sankhare, Magi, Gasperoni

Recupero: 2’ pt, 5‘ st