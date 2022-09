Il Russi ha la meglio sul Granamica, decisivi gli ultimi 10 minuti

Il Russi piega 2-0 il Granamica nel girone B di Eccellenza. Partita giocata a viso aperto al Bucci con occasioni da entrambe le parti, la formazione ospite spreca una doppia occasione 1vs1 con il portiere Sarini che è bravo a neutralizzare. La partita giocata su alti ritmi vede però il Russi nella parte finale della gara prevalere sugli avversari grazie ad un Salomone in splendida forma. Prima al minuto 80 manda in porta l’accorrente Garavini che davanti al portiere non sbaglia, poi 5 minuti dopo sigla su rigore la sua 200esima rete. Finisce così, 2-0 per i padroni di casa che si portano così a 9 punti in 4 partite, mentre il Granamica ancora in difficoltà si trova a 2 punti.

Tabellino

RUSSI 2

GRANAMICA 0

Russi: Sarini, Benini, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Guarino, Garavini, Amaducci, Salomone, Saporetti.

A disposizione: Catalano, Gualandi, Bezzi, Nisi, Brigliadori, Calderoni, Santomauro, Lamia, Tunde

Allenatore: Oscar Farneti

Granamica: Treggia, Magagni, Maietti, Marchesi, Armaroli, Caselli, Baldazzi, Mezzetti, Xhoveli, Karapici, Zattini.

A disposizione: Landuzzi, Mazzanti, Vandelli, Chiossi, Capitanio, Langella, Spitz, Scanabissi, Chinappi.

Allenatore: Davide Marchini

Arbitro: Lorenzo Zampa di Cesena

Reti: 35’ st Garavini, 40’ st Salomone (RIG)

Recupero: 1’ pt, 4’ st