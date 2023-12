Eccellenza, niente da fare per il Russi contro la capolista Sasso Marconi

Cade tra le mura amiche il Russi, che cede 3-0 alla capolista Sasso Marconi. La prima frazione vede un sostanziale equilibrio tra le parti, con occasioni per entrambi gli schieramenti senza però trovare la via del gol. Gol che trova Jassey allo scadere del recupero in ripartenza da un calcio d’angolo in favore degli arancioni; Fiorentini porta la palla fino all’area e serve al centro il numero 11 che appoggia in rete. Nella ripresa gli ospiti entrano più arrembanti e vogliosi di ottenere la vittoria, al 12’ Montanaro trova il tap-in vincente dopo una risposta di Sarini al tiro di Fiorentini. Il Russi un po’ remissivo non riesce a raggrupparsi nel tentativo di recuperare il risultato. Al 43’ si chiude la partita, tocco indietro di Dradi che rimane a metà tra Sarini e Bungaja, Melloni ne approfitta ma subisce il ritorno del numero 5 arancione e cade in area; Gippetto fischia rigore ed espelle, per doppia ammonizione, il capitano del Russi. Triplice fischio e vittoria per 3-0 degli ospiti che consolidano il primo posto in classifica; prossima partita il Russi è atteso sul difficile campo del Granamica.

Tabellino

RUSSI 0

SASSO MARCONI 3

RUSSI: Sarini, Cobrescu (45’st Laghi), Manara (32’st Crispino), Dradi, Bungaja, Gregorio, Andreani (32’st Salomone), Bergamaschi, Marra (17’st Pescatore), Santomauro (32’st Ferunaj), Saporetti.

A disposizione: Scardovi, Laghi, Nicolosi, Crispino, Ferunaj, Pescatore, Maiolani, Bosi, Salomone

Allenatore: Rossi Roberto

SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi, Montanaro, Cinquegrana, Fiore, Geroni, Fiorentini (32’st Melloni), Bonfiglioli (43’st Rinieri), Galassi, Monti (34’st Mekhchane), Jassey (43’st Kulla).

A disposizione: Brandani, Rinieri, Melloni, Kulla, Mekhchane, Mazzei, Romagnoli, Venturi, Zito.

Allenatore: Fabio Malaguti

Arbitro: Daniele Gippetto della sezione di Reggio Emilia

Reti: 46’pt Jassey, 12’st Montanaro, 43’st Geroni

Note: Espulso Bungaja per doppia ammonizione

Ammoniti: Bungaja

Recupero: 2’ pt, 4’st