Calcio, il Ravenna vince un altro derby: giallorossi che espugnano 2-1 San Mauro Pascoli

Un altro derby portato a casa dal Ravenna dopo quello contro il Riccione, gli uomini di Gadda battono 2-1 in trasferta la Sammaurese. I giallorossi rischiano lo svantaggio nel primo tempo (salvataggio sulla linea di Magnanini) ma chiudono in vantaggio la prima frazione grazie a un destro a giro di Marangon, in gol al terzo tentativo (39'). In avvio di ripresa raddoppiano gli ospiti con Lisi, bravo a segnare di testa dopo una respinta del portiere. Al 90' l'atterramento in area di Maltoni permette a Merlonghi di dimezzare lo svantaggio su rigore. Una vittoria che consente ai bizantini di portarsi a quota 48 punti, in quarta posizione, a -4 dal Forlì e 2 lunghezze sopra il Riccione.