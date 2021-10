Un errore dal dischetto per parte, sul campo del Sanpaimola la prima sconfitta del Russi in campionato

Periodo difficile per il Russi che subisce la prima sconfitta in campionato: a portare a casa i 3 punti è il Sanpaimola, alla prima vittoria in campionato, penultimo in classifica prima del match. Di Bonavita al 72' la rete che decide la gara. Russi che dovrà fare a meno degli squalificati Saporetti e Gadda nel prossimo match casalingo contro il Classe.

La partita

Sono proprio i falchetti a farsi pericolosi per primi dopo dieci minuti di difficoltà: Ferretti, al 12', dopo un'azione ben costruita, arriva al tiro da dentro l'area, ma la conclusione finisce fuori di nulla. Al 19' inizia il momento Sanpaimola: Bonavita e Alessandrini S. manovrano l'attacco di casa; il primo serve il secondo che calcia sul palo a Lombardi battuto. Un minuto dopo, è sempre Alessandrini, questa volta Matteo, a far partire una sassata da fuori area sulla quale Lombardi, attento, mette i pugni. Passano altri 60 secondi, incomprensione tra Gadda e Ferrari che spiana un'autostrada ad Alessandrini S., conclusione di destro dell'esterno del Sanpaimola ma ancora Lombardi a dire no. E' proprio nel momento migliore del Sanpaimola che il Russi, grazie ad un'invenzione di Ferretti, trova il calcio di rigore al 23'. Dal dischetto va Salomone, apre il piattone destro ma Santopolo blocca a terra. Ultima azione pericolosa della prima frazione al 45': Saporetti prende palla fuori area, salta un avversario ma calcia addosso a Santopolo.

Nella ripresa la partita la fa il Russi, stabilmente nella metà campo avversaria: al 60', Saporetti apre il gioco sulla destra e trova Salomone che calcia forte, Santopolo si oppone mandando la sfera sul palo. Al 68' l'occasione migliore per i falchetti: Salomone imbuca un pallone perfetto per Garavini mettendolo a tu per tu col portiere; tiro parato ancora da Santopolo. Poco dopo, al 71', il Sanpaimola passa in vantaggio grazie all'imbucata di Suzzi per Bonavita che, davanti a Lombardi, non sbaglia siglando l'1-0. Russi che prova a spingere alla ricerca del pareggio ma al 75' Saporetti viene espulso per doppia ammonizione. Partita tutt'altro che finita: all'84' Venturi ci prova col tiro a giro di sinistro ma ancora Santopolo, impeccabile, ci mette i guanti. Contropiede Sanpaimola al minuto 86' con Pagani, steso da Lombardi in area: calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto va Amadori, risposta di Lombardi che prova a tenere in piedi il Russi ma è troppo tardi.