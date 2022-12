Eccellenza, il Sanpaimola si sbarazza del Castenaso e accorcia sulla capolista

E’ un Sanpaimola devastante quello che prosegue il proprio cammino al 2° posto solitario in classifica. Classifica che, in vetta, si accorcia ulteriormente in virtù del pareggio esterno della capolista San Marino. Ora sono solamente 2 le lunghezze tra la Victor ed il Sanpaimola. E giovedì 8 dicembre alle 14,30 il calendario proporrà il big match dell’intero girone di andata: al campo in sintetico “Acquaviva” di Gualdicciolo, una di fronte all’altra le due formazioni che finora hanno dominato il girone B, con tanti, tantissimi spunti tecnici, tattici e di spettacolo. Per guadagnare altri 2 punti alla capolista, il Sanpaimola si è imposto nettamente 3-1 su un Castenaso che ha retto, per quel che ha potuto, solo una mezzora, prima di incassare 3 reti in poco meno di un quarto d’ora.

La partita

Pronti, via e il Sanpaimola scatta in velocità con la coppia di bomber S.Alessandrini e Bonavita, con il primo che alza la palla filtrante per il capocannoniere del girone che di controbalzo sfiora la rete del vantaggio (4’). Tanta battaglia a centrocampo nella fase centrale del primo tempo, con i padroni di casa in controllo, anche se i felsinei non disdegnano qualche spunto offensivo. Al 25’, infatti, una manovra avvolgente degli amaranto porta alla conclusione Grassi di sinistro, ma il tiro è deviato in angolo da un attento Lofiego. Alla mezzora la rete che sblocca il risultato con il Sanpaimola che sfrutta la punizione da metà campo di Matteo Alessandrini che pesca Derjai in proiezione offensiva: il suo colpo di testa è un assist perfetto per Simone Alessandrini che da due passi tira e controbatte in rete il tentativo di deviazione di Aversa. E’ l’1-0 che lancia i locali verso il successo numero 12. Il Castenaso cerca il pareggio immediato, ma Jammeh tira forte in diagonale sulla sinistra, ma la palla esce attraversando tutta l’area piccola. A circa 10’ dall’intervallo, Viola si invola sulla sinistra puntando gli avversari prima di accentrarsi e trovare l’imbucata per Matteo Alessandrini che non ci pensa un attimo a tirare sul primo palo, con Aversa che non riesce a respingere bene, con la palla che si insacca sotto all’incrocio. E’ il 2-0 per i padroni di casa che esultano ampiamente insieme alla panchina. Al 41’ Succi deve abbandonare il campo per un problema fisico, entra Raccagni, ma al 44’ Landini a centrocampo sulla destra lancia lungo per lo scatto del sempre più convincente El Bouhali che viene atterrato nettamente da Veronese in piena area. Rigore ineccepibile, come perfetta è la realizzazione di bomber Federico Bonavita che firma il 3-0 con un tiro secco all’angolino basso alla destra di Aversa.

Al rientro in campo, i padroni di casa sanno che dovranno gestire il triplice vantaggio, senza sprecare troppe energie (che saranno utilissime a San Marino dopo pochi giorni), ma provano comunque a spingere all’inizio per chiudere definitivamente il match: al 5’ Landini lancia sulla fascia Bonavita che approfitta di un errore del difensore diretto per filtrare per S.Alessandrini che entra in area per servire un assist d’oro all’accorrente El Bouhali, ma il tiro del “10” finisce alto, sopra alla traversa. Da lì in poi è soprattutto il Castenaso a spingere per cercare (almeno) ad accorciare le distanze. Al 25’ Nanetti cerca lo spunto personale sulla riga dell’area di rigore, provando a superare Lofiego con un sinistro sul primo palo, ma il portiere locale è ancora attento. Poco dopo la mezzora un’altra azione prolungata ed insistita di Nanetti sulla destra provoca l’intervento scorretto di Sabbioni in piena area: altro rigore ineccepibile, stavolta a favore degli ospiti. Dal dischetto lo stesso Nanetti si fa neutralizzare la conclusione dalla mano sinistra di Lofiego che si eleva come protagonista assoluto del match, deviando in angolo. Il portiere non può nulla sulla conclusione, pochi istanti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di D’Errico che fa passare la palla tra la selva di gambe in mezzo all’area, andando ad insaccarsi alla destra di Lofiego. E’ il 3-1 che, comunque, non scalfisce la prestazione dei padroni di casa. Pochi minuti dopo anche Sartori tenta la conclusione personale, ma non riesce ad accorciare la distanze. Vince, dunque, il Sanpaimola con un buon 3-1 e si prepara mentalmente al meglio per la difficile trasferta di San Marino, in programma giovedì 8 dicembre.

Tabellino

SANPAIMOLA-CASTENASO 3-1 (p.t. 3-0)

Reti: 30’ S.Alessandrini (S), 37’ M.Alessandrini (S), 44’ rig. Bonavita (S), 80’ D’Errico (C)

Sanpaimola: Lofiego, Landini, Viola, Sabbioni (80’ Carbone), Derjai, Succi (41’ Raccagni), Scala, M.Alessandrini, Bonavita, A.El Bouhali (63’ Cerasuolo), S.Alessandrini. A disp: Baldani, Fiengo, Raffuzzi, Mengozzi, Turrini, Graci. All: Orecchia

Castenaso: Aversa, Veronese, Grassi (72’ Spiezia), Canova (60’ Monducci), Marchesi, Bassoli, Colli, Verri (69’ Bruni), Raspadori (72’ D’Errico), Nannetti, Jammeh (60’ Sartori). A disp: Galletti, Ghiselli, Verri, Pancera. All: G.Canova

Arbitro: Fedolfi di Parma

Note: Espulso 46’ Bassoli (C)