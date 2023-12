Eccellenza, il Sanpaimola la spunta sulla Savignanese con un rigore nel finale

Successo importante, forse fondamentale per il Sanpaimola che supera 2-1 la Savignanese nel più classico degli scontri diretti. Con questo risultato, la squadra di mister Andrea Orecchia ottiene una posizione ottimale nella corsa alla salvezza, al limite della zona playout: posizione compromess al 7’ della partita, quando gli ospiti segnano il vantaggio. Ci vuole un Venturi in versione “deluxe”, assolutamente il trascinatore del Sanpaimola in questo periodo, insieme al ritrovato killer dal dischetto Bonavita per venire a capo di una rimonta meritata, quanto sofferta. La Savignanese smette di puntare all’area locale a metà del primo tempo e non torna ad essere pericolosa se non nel carambolesco finale, dopo il vantaggio degli avversari.

Il Sanpaimola vince e dedica il successo al proprio jolly Matteo Derjai che sta affrontando un problema di salute che lo terrà lontano dai campi per un po’ di tempo: “Innanzitutto ci tengo a dire” afferma mister Andrea Orecchia “che noi dello staff, tutti i giocatori e la Società vogliamo dedicare questa vittoria a Matteo, perché sta attraversando un momento particolare: siamo tutti molto vicini a lui e alla sua famiglia”.

La partita

Il risultato si sblocca immediatamente: al 7’ il primo affondo della partita si tramuta in oro per gli ospiti, con Vitalino che inventa un filtrante sulla sinistra per F.Mazzarini che si libera dal contrasto del difensore e raggiunge l’area piccola; il suo tiro crossa danza in area fino alla botta a colpo sicuro di Tola che firma il vantaggio 1-0 per la Savignanese. Sanpaimola trafitta a freddo e a forte rischio dello 0-2 immediato: in meno di due minuti Vitalino tenta il tiro in area, ma la difesa respinge il pericolo, quindi A.Mazzarini, dopo scambio volante in area con Nocolini, segna la rete immediatamente annullata per fuorigioco millimetrico. Il primo spunto dei locali vede la sponda di Bonavita per Venturi in profondità, ma il portiere Torri è abile a proteggere la propria area. Subito dopo (al 12’) Amaducci fa il vuoto sulla sinistra e raggiunge l’area piccola, ma Salcuni è bravo a chiudere in angolo. Al 13’ è una stupenda iniziativa sulla sinistra di Togni a far scaldare le mani al pubblico di casa: il taglio centrale del talentuoso terzino procura l’assist per Bonavita che in zona dischetto calcia forte, ma la palla si alza poco sopra alla traversa, per la deviazione del difensore: sul calcio d’angolo Togni calcia bene in area piccola, ma Torri fa buona guardia. Al quarto d’ora buona occasione per Amaducci che libera F.Mazzarini a un metro da Mordenti, ma l’attaccante è in fuorigioco. Due minuti dopo colossale occasione per Bonavita: sulla destra Turrini lancia perfettamente Venturi sulla fascia destra, sul suo cross rasoterra il bomber aggancia in area piccola, ma sul contrasto di un difensore e del portiere, non riesce a sfondare per il pareggio. Al 22’ uno spiovente su punizione di Togni trova l’uscita di Torri, mentre sul cambio gioco, Possenti fa un numero sulla destra, con un cross basso in area piccola, con la deviazione in angolo di Salcuni. Al 25’ una punizione da ottima posizione frontale di Mazzavillani non procura altro che un calcio d’angolo (infruttuoso). Al 33’ su un lungo cross morbido di Turrini per Fusari viene bloccato facilmente da Torri. Al 37’ Venturi prova a raggiungere la cavalcata centrale di Bonavita, ma il difensore centrale riesce a liberare all’ultimo momento utile: sul calcio d’angolo successivo di Togni, Venturi crossa per Salcuni che appoggia di testa a Fusari che colpisce male di testa a due passi dalla porta, per un’altra occasione clamorosa dei locali. Al 43’, frontalmente alla porta Turrini scambia con Venturi che si gira, ma di sinistro non impensierisce troppo Torri.

Mister Orecchia inserisce dopo l’intervallo Fisconi al posto di Turrini per un Sanpaimola che dovrà aggredire gli avversari evidentemente a trazione anteriore. Ma prova subito a raddoppiare la Savignanese, ma Tola non raggiunge il morbido cross di Sberlati (subentrato all’infortunato Amaducci allo scadere del primo tempo). Al 49’ Venturi sulla destra trova Fisconi sul primo palo, ma il tiro esce a lato. Sul proseguimento dell’azione è ancora Venturi a tentar fortuna in area, ma la difesa si rifugia in calcio d’angolo: dalla bandierina Togni tocca corto per lo stesso Venturi che con una finta si libera dell’avversario e tira forte in diagonale sul secondo palo con Torri che non può nulla: gol del pareggio 1-1 con il Sanpaimola che lo raggiungere meritatamente, dopo aver spinto con forza da metà del primo tempo, mentre i cesenati hanno principalmente pensato a proteggere il vantaggio. Spinge sull’acceleratore la squadra di casa con Venturi trascendentale sulla fascia destra da cui nasce il passaggio per El Ghazali che mette in mezzo: il colpo di testa di Bonavita sfiora il palo su deviazione di nuca del difensore. Gli ospiti stentano a superare metà campo e al 56’ ottengono una punizione sulla trequarti che non sfruttano e, anzi, rischiano sulla ripartenza a tutto campo di Bonavita che entra in area senza, però, riuscire a rendersi pericoloso. In questa fase tutti nella metà campo ospite con forte pressione dei giallorossoblu. Al 61’ Mazzarini cerca un tiro dal vertice dell’area, ma la palla esce per poco dal primo palo. Al 67’ ancora vicinissimo al vantaggio il Sanpaimola con un’azione in velocità (tutta ad un tocco) tra Bugani, Bonavita e El Ghazali la cui conclusione viene deviata dalla scivolata del difensore. Sugli sviluppi dell’angolo il tiro di Venturi è ribattuto dalla mischia di gambe in area. Al 70’ il neo-entrato Graci crossa per la testa di Venturi, ma la palla termina lontano dal palo. Un minuto dopo una clamorosa cavalcata di El Ghazali (con scambio volante con Fusari) si conclude in area con un tiro potente, ma alto di poco sopra la traversa. Da almeno mezzora a cavallo dei due tempi, il Sanpaimola sta schiacciando praticamente in area la Savignanese, senza, però, trovare il tiro vincente. Al 79’ Salcuni recupera palla in difesa e, di mancino, lancia lungo Bonavita in profondità sulla fascia sinistra, ma in area la difesa si rifugia in calcio d’angolo: Togni passa a Venturi che serve El Ghazali al limite dell’area, ma la sua botta sfiora la traversa. Due minuti dopo la Savignanese pesca una punizione sulla trequarti in una delle poche intrusioni offensive della ripresa, ma i ragazzi di mister Montanari sono confusi anche sullo schema da adottare e il tiro da lontanissimo viene ribattuto dall’accorrente Bonavita che si lancia in contropiede solitario. E’ Torri a rimediare uscendo fin sulla propria trequarti campo. All’86’ Fisconi viene atterrato nettamente al limite dell’area, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per la punizione (tra le proteste dei locali), concedendo il contropiede alla Savignanese. Sugli sviluppi, punizione sui 20 metri per Mazzavillani che scodella in mezzo, con la palla che termina ad un metro dal secondo palo. Niente di fatto, ma rischio clamoroso. All’88’ lancio lungo ancora per Bonavita che entra in area e crolla sul contrasto di due difensori, la palla arriva sul dischetto a Fisconi che tenta la finta sull’uscita di Torri che, però, lo atterra in maniera eclatante: due falli netti in un due secondi inducono l’arbitro a fischiare il calcio di rigore per i padroni di casa. Gli ospiti protestano vigorosamente sia in campo (giallo a Torri per il fallo commesso e a Tola per proteste) che a bordocampo, con le due panchine che vengono a contatto. Riportata la calma (per quanto possibile), l’arbitro concede a Bonavita la possibilità di tirare il rigore: dopo il doloroso errore dal dischetto a S.Agostino, il bomber di casa spiazza il portiere avversario e può liberare tutta la gioia per il gol numero 5 in stagione (2-1).

Anziché accelerare i tempi per tentare il pareggio in extremis, dalla panchina della Savignanese piovono proteste pesanti che provocano un paio di cartellini rossi e, soprattutto, almeno 3 minuti persi. Partono, nel frattempo, i 4 minuti di recupero. Nascono un paio di mischie furiose in area del Sanpaimola, con i nervi e gli schemi totalmente saltati, con lanci e rilanci da area ad area, senza particolare logica, se non quella di spazzar via la palla quanto prima dalla propria zona d’azione. Al 96’ Lamberti travolge Succi a metà campo ed è l’ultima nota della partita che termina ancora con le proteste degli ospiti. Finisce con il Sanpaimola che sale in classifica superando Diegaro: nelle retrovie solo i giallorossoblu e il Massa Lombarda pescano punti importanti per la corsa alla salvezza. Termina con la vittoria del Sanpaimola che torna a sorridere in campionato e può dedicare i 3 punti a Matteo Derjai.