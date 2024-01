Calcio, solo un pareggio per la capolista Ravenna col Sant'Angelo

Dopo 4 vittorie consecutive, il Ravenna pareggia 1-1 sul campo del Sant'Angelo. Un punto che non soddisfa la capolista, ma che serve per allungare sul Victor San Marino, sconfitto dal Lentigione. Ora il vantaggio dei giallorossi sui sammarinesi è di 4 lunghezze. Primo tempo senza emozioni in un campo pesante dove non manca l'agonismo. I padroni di casa ci provano con un diagonale di Mariani e gli ospiti sfiorano il vantaggio nel finale di frazione con Diallo che non inquadra la porta da dentro l'area. Passano in vantaggio i padroni di casa con il pallonetto vincente del neo entrato Mecca al 70', 10 minuti più tardi pareggia Pavesi buttando in rete il pallone dopo il palo colpito da Diallo. Nel prossimo turno al Benelli i ragazzi di Gadda se la vedranno al Benelli col Fanfulla.