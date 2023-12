Eccellenza, Sanpaimola ospite del Sasso Marconi per la più difficile trasferta stagionale

Alla penultima giornata di andata, per il Sanpaimola la trasferta, sulla carta, più complicata della stagione, nella tana della formazione che sta dominando il girone B di Eccellenza Emilia Romagna, il Sasso Marconi. Campionato esaltante, finora, per i ragazzi di mister Fabio Malaguti che stanno onorando il centenario dalla fondazione del club (1924). Per i gialloblu la tentazione è quella di risalire in serie D dopo due stagioni al piano di sotto, tornando nella categoria vissuta per 4 stagioni consecutive a “cavallo” del periodo del covid.

Nelle prime 15 gare disputate sono 11 le vittorie messe in cassaforte, con 2 pareggi e solo 2 ko; mentre il Sanpaimola vantano 5 vittorie ed 1 pareggio contro le 9 sconfitte. I trascinatori del Sasso Marconi, a livello di realizzazioni, sono Yaya Jassey con 7 gol, davanti a Lorenzo Melloni (5), Enrico Geroni (4) e Leonardo Fiorentini (3). Sono ben 32 le reti siglate dai bolognesi finora, contro le 9 del Sanpaimola; mentre dal punto di vista delle reti incassate sono solo 8 per il Sasso Marconi contro le 23 dei giallorossoblu.