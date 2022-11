Solo vittorie per il settore giovanile del Faenza calcio

Riprende quota la formazione Under 19 (Juniores) del Faenza di Nicola Cavina che vince la seconda partita consecutiva dopo il periodo di difficoltà. I biancoazzurri si impongono 5-0 sul Cattolica grazie alla tripletta di Giacomo Errani e alla doppietta di Emiliani. Prossima partita è il posticipo di lunedì 7 novembre (ore 19) sul campo del Granamica a Minerbio. La Under 17 (2006) vince con uno squillante 6-2 a Castenaso. A segno due volte Savioli, poi Dardi, Zoli, Merli, Servadei. Prossimo match domenica 6 novembre ancora in trasferta sul terreno del Medicina Fossatone.

Squillante successo dell’Under 16 (Allievi 2007) di Matteo Negrini che vince nettamente 7-1 sul Tozzona grazie alle firme di Cavessi, Bah, Emiliani e Fantinelli. Prossimo turno il 6 novembre a Forlì in casa della Pianta. Bene per la Under 15 (Giovanissimi 2008) che vince 4-1 con il Castenaso: doppietta di Vidhl, poi Di Mauro e Badiali. Domenica 6 novembre (ore 10.30) ancora al “Bruno Neri” con l’Accademia Rimini Calcio. Questa volta basta il gol di Ceruti all’Under 14 di Francesco Di Nunzio per superare la Virtus Faenza nel derby. Prossimo turno il 6 novembre (ore 10.30) al campo San Rocco contro il Bagnacavallo. Nel doppio confronto con la Stella Azzurra Imola, doppia vittoria per gli Esordienti 2010 di Navarro e per gli Esordienti 2011 di Ciottoli. Subito un successo per i Pulcini 2013 di Edo Drymishi, vittoriosi sul Faventia.